В Госдуме заявили, что заявление главы МИД Турции об «аннексии Крыма» вызывает возмущение

08.06.2018 11:57



Заявление, которое сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу об «аннексии Крыма» вызывает недоумение и возмущение. Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, что ранее турецкий министр подверг критике страны Европы, которые, по его словам, «начали забывать про Крым». Он также подчеркнул, что Турция не признает присоединение этого региона к Российской Федерации.