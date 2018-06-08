Дональд Трамп отказался встречаться с Мэй и сравнил ее с учительницей

08.06.2018 09:36



Американский президент Дональд Трамп не будет встречаться с британским премьером Терезой Мэй в рамках саммита «Большой семерки», который пройдет в канадском Квебеке. Как передает РИА Новости со ссылкой на Telegraph, причиной всему является неприязнь к Мэй со стороны Трампа. Как отмечают источники в окружении главы США, он утомился от так называемого «учительского» тона Мэй. «Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», — отметил один из собеседников, знающий ситуацию.