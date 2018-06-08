Власти Италии готовы обсуждать статус Крымского полуострова

08.06.2018 08:57



Итальянские власти готовы к обсуждению статуса Крымского полуострова. Как передает РИА Новости со ссылкой на Il Giornale, с таким заявлением выступил вице-премьер страны Маттео Сальвини. «Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все», — отметил он, отвечая на вопрос представителей СМИ о Крыме.

Вице-премьер также не исключил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, которые имеют отношения к возвращению полуострова в состав РФ. Данный вопрос, как отметил Сальвини, планируется обсудить в Совете ЕС 23 июня.