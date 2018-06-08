Актеру Ефремову намекнули на уголовное преследование за слова про Крымский мост

08.06.2018 08:34



Высказывание Михаила Ефремова не прошло незаметно для представителей российских властей. Как передает kp.ru, член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что после высказывания актера о том, что передача Крымского моста Украине и бесплатный газ помирят ее с Россией, разрушают единое отечество. По словам Цекова, такие заявления можно трактовать как призывы «к нарушению территориальной ценности». А за это в российском законодательстве предусмотрено наказание.