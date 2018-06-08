Украинский грузовой самолет «перехватил» российский корабль в Черном море

08.06.2018 08:03



Украинский военно-транспортный самолет Ан-26 ВМС «перехватил» корабль РФ в Черном море. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на данные украинских СМИ.

Издание «Думская» уточняет, что малый ракетный корабль ВМФ РФ заметили 2 июня у острова Змеиный, который входит в состав Одесской области. На перехват был отправлен грузовой самолет Ан-26.

Уточняется, что после обнаружения российский корабль ушел в открытое море.