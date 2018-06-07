Россиянам могут дать еще один выходной

07.06.2018 11:11



У граждан России может появиться еще один оплачиваемый выходной день, который можно будет использовать для прохождения диспансеризации. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского. Он пояснил, что в данный момент в Государственной думе идет рассмотрение соответствующего законопроекта «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации».