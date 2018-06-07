Украине предлагают забрать актера Ефремова после того, как он предложил отдать Киеву Крымский мост

07.06.2018 10:46



Киев может забрать себе российского актера Михаила Ефремова, призвавшего отдать Украине Крымский мост, чтобы помириться с Россией, а также бесплатно поставлять украинцам газ в течение 10-15 лет. С таким заявлением выступил член экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

«Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации? Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова», — заявил он.

Напомним, что Ефремов в шутку предложил Украине отдать мост и бесплатный газ в беседе с журналистом Юрием Дудем. Актер заявил, что это поможет России «помириться с Украиной».