В Британии посмеялись над покушением на Бабченко

07.06.2018 09:42



Британский комик, сатирик и актер Джон Оливер в своей программе Last Week Tonight решил пошутить на тему инсценированного в Киеве убийства журналиста Аркадия Бабченко, передает Газета.ру со ссылкой на YouTube. По словам Оливера, некоторые детали якобы убийства можно назвать «просто чудесными». В частности, комик посмеялся над работой гримера на месте лже-убийства, который над головой Бабченко разлил кровь свиньи.