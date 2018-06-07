В разговоре с канадским премьером Трамп вспомнил о сожжении Белого дома

07.06.2018 08:22



Американский президент Дональд Трамп в телефонной беседе с канадским премьером Джастином Трюдо вспомнил о сожжении Белого дома, которое произошло в 1814 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ТК CBC.

Как сообщают СМИ, беседа была посвящена введению США в отношении Канады пошлин на сталь и алюминий. Трюдо выразил сомнение по поводу заявлений Трампа о том, что новы тарифы отвечают национальной безопасности. «Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?» — задал вопрос Трамп.