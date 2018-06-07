Турист из Китая попытался из Хабаровска незаконно вывезти 293 исторических предмета

07.06.2018 07:17



Как сообщила хабаровская таможня, рейсом Хабаровск – Пекин китайский турист пытался вывести 293 предмета исторической ценности IV – XIX веков. Об этом сообщает «Газета.RU».

Уточняется, что при осмотре багажа таможенная служба обнаружила у китайца среди личных вещей предметы, принадлежащие народам Дальнего Востока и Центральной Азии, а также средневековым кочевникам Южной Сибири.