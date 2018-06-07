Сергей Собянин сообщил, что интервалы движения поездов на МЦК сократятся до четырех минут

07.06.2018 02:15



Интервалы движения поездов, курсирующих на МЦК, уменьшатся до четырех минут. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в эфире "Первого канала", передает АГН "Москва".

"Мы стараемся уменьшить разрыв между поездами, увеличить частоту поездов, перешли на пять минут, затем будем переходить на четыре минуты", - сообщил столичный градоначальник.

Он также заметил, что загрузка Московского центрального кольца по прошествии двух лет после его открытия достигла максимального значения (ежедневно поезда перевозят почти 400 000 пассажиров).