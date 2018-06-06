Луна заставляет дни на Земле увеличиваться

06.06.2018 20:57



Дни на Земле становятся длиннее, поскольку Луна медленно движется дальше от нас, показывают новые исследования. Возраст Луны составляет около 4,5 млрд. лет и она находится в среднем на расстоянии 385 тыс. километров от Земли. Однако из-за приливных сил между нашей планетой и луной естественный спутник медленно спирализует от Земли со скоростью около 3,82 сантиметра в год, заставляя нашу планету вращаться медленнее вокруг своей оси, пишет Fox News.

Используя новый статистический метод, называемый астрохронологией, астрономы заглянули в глубокое геологическое прошлое Земли и восстановили историю планеты. Эта работа показала, что всего 1,4 млрд. лет назад Луна была значительно ближе к Земле, что заставляло планету вращаться быстрее. В результате, день на Земле длился чуть более 18 часов, согласно заявлению Университета Висконсин-Мэдисон.