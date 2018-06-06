В перепись населения этого года включат новый вопрос

06.06.2018 19:49



В октябре 2018 года в России пройдет пробная перепись населения. По словам начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светланы Никитиной, в этот раз, по просьбе международной организации труда по сбору статистических данных, в нее будет включен вопрос об удаленности постоянного места работы от места проживания гражданина. Это поможет выявить, сколько людей в России работают удаленно.