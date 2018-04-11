Генштаб сообщил, что специалисты не выявили следов химической атаки в сирийской Думе

11.04.2018 21:44



Заместитель начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что российские специалисты не выявили следов наличия нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ в образцах грунта и осколках, собранных в сирийском городе Дума непосредственно после якобы проведенной химической атаки, передает RТ. Также, после проведения осмотра территории и госпиталя, фигурирующего в отчете "Белых касок", а также опроса медицинского персонала, специалисты не обнаружили жителей города, пострадавших от отравляющих веществ.