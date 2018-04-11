Ученые смогли определить цвет насекомых, живших 200 млн. лет назад

11.04.2018 21:32



Могут ли исследователи определить цвет насекомого, которому более 200 миллионов лет? Ученые из Китая, Германии и Великобритании получили новые доказательства, свидетельствующие об истинном цвете ископаемых насекомых, пишет phys.org. Исследование было недавно опубликовано в Science Advances .

Ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая и их коллеги из Германии и Великобритании сообщили о масштабных исследованиях насекомых юрского периода, найденных в окаменелостях в Великобритании, Германии, Казахстане и Китае. Они использовали оптическую микроскопию, сканирующую электронную микроскопию, просвечивающую электронную микроскопию и конфокальную лазерную сканирующую микроскопию, чтобы выявить структуру окрасов ископаемых насекомых.