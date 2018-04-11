Посольство РФ в Лондоне до сих пор не получило информацию о местонахождении Юлии Скрипаль

11.04.2018 20:12



Великобритания отказывается предоставить данные о местонахождении Юлии Скрипаль. Об этом говорится в официальном сообщении посольства России в Лондоне, пишет ТАСС. По словам посольства, власти Великобритании намеренно изолируют Юлию от общественности для того, чтобы скрыть детали и важные свидетельские показания о нападении. Посольство продолжит настаивать на встрече с Юлией и Сергеем Скрипалями.