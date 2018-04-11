Мария Захарова ответила на слова Трампа о ракетном ударе по Сирии

11.04.2018 17:49



"Умные ракеты" США должны быть применены против международных террористических группировок в Сирии, а не против правительственных сил, которые борются с ними на своей территории. Об этом в своем фейсбуке написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии. Также, политик предположила, что таким образом США хотят скрыть следы провокационного применения химического оружия в Сирии, пишет Интерфакс.