По данным ВОЗ, около 500 человек пострадали во время химической атаки в сирийской Думе

11.04.2018 16:53



Согласно данным Всемирной организации здравоохранения около 500 человек пострадали от предполагаемого химического нападения на сирийских город Дума, пишет CNN. Об этом ВОЗ заявила, сославшись на сообщения своих партнеров по здравоохранению. Около 500 пациентов, поступивших в медицинские учреждениях, демонстрировали симптомы, согласующиеся с воздействием токсичных химических веществ, такие как респираторная недостаточность, сильное раздражение слизистых оболочек и нарушение центральной нервной системы. Также, по данным ВОЗ, более 70 человек, скрывающихся в подвалах, погибли в результате нападения, причем 43 из этих смертей связаны с воздействием токсичных химических веществ.