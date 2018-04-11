Британским банкам придется сокращать связи с олигархами, попавшими под санкции США

11.04.2018 15:15



Соединенные Штаты увеличили усилия, чтобы заблокировать промышленников, связанных с Кремлем, от ведения бизнеса на Западе, предупреждая, что британским банкам придется разорвать отношения с магнатами, если они хотят продолжать доступ к американским финансовым институтам, пишет The New York Times.

Сигал П. Манделькер, высокопоставленный представитель американского казначейства в Лондоне, на встрече со своими коллегами заявила, что британские банки могут столкнуться с «последствиями», если они продолжат совершать значительные сделки от имени 24 влиятельных россиян, попавших под санкции Вашингтона.