Трамп собирается нанести ракетный удар по Сирии

11.04.2018 14:52



Американский лидер Дональд Трамп собирается нанести ракетный удар по территории Сирии, пишет Интерфакс. Об этом об сообщил в своем Твиттер.

"Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и "умные". Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим".

При этом, в Пентагоне опасаются гибели российских военных во время атаки, в связи с чем, военные могут заранее предупредить Россию о времени и целях нанесения ракетных ударов. Однако, некоторые военные выступают против такого шага. По их мнению Москва может передать секретные данные сирийскому правительству.