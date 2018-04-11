Медведев предложил законодательно определить статус самозанятых граждан

11.04.2018 14:41



Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом о работе Правительства РФ перед Государственной думой, необходимо законодательно определить кто является самозанятыми гражданами в стране - люди, которые подрабатывают, или те, кто получает доходы и скрывается от регистрации, пишет Прайм. По его словам, это должна быть совместная работа Правительства и Госдумы.