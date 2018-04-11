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ИЗМИР

Физическая активность влияет на здоровье будущих потомков

11.04.2018 14:26
Физическая активность влияет на здоровье будущих потомков

Физические и умственные упражнения могут повлиять на способность к обучению будущих потомков, пишет phys.org. Эта конкретная форма наследования опосредуется некоторыми молекулами РНК, которые влияют на активность генов. Эти молекулы накапливаются как в мозге, так и в зародышевых клетках после физической и умственной активности. Профессор Андре Фишер и его коллеги из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) в Геттингене и Мюнхене и Медицинский центр университета Геттинген (UMG) сообщают об этих результатах в журнале Cell Reports .

В течение долгого времени генетики полагали, что приобретенные навыки не изменяют последовательность ДНК и поэтому не могут передаваться потомству . Однако, в последние годы ученые нашли некоторые обстоятельства, опровергающие этот принцип. Например, плохая диета увеличивает риск заболевания у неродившихся потомков. Факторы образа жизни, такие как стресс и травма, также могут влиять на следующее поколение. Ученые называют это явление «эпигенетическим» наследованием , поскольку оно не связано с изменениями последовательности ДНК.

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