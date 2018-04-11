Медведев: Бедность остается острой проблемой

11.04.2018 13:44



Выступая с отчетом правительства в Государственной думе, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бедность россиян до сих пор остается одной из самых острых проблем в стране, передает РИА Новости. По словам главы правительства, то, что было сделано за эти годы, недостаточно, чтобы ее победить.

«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное — самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить», — отметил премьер.