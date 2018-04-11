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ИЗМИР

В Алжире потерпел крушение военный самолет, погибших может быть больше 200 человек

11.04.2018 12:06
В Алжире потерпел крушение военный самолет, погибших может быть больше 200 человек

В Алжире потерпел крушение военный самолет, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Согласно предварительным данным, количество погибших может оказаться порядка 200 человек. Также, по информации ТК «Аль-Арабия», практически все пассажиры были военными, в результате крушения выживших нет.

СМИ также уточняют, что самолет летел из провинции Блида (север страны) в сторону юго-запада, и рухнул в районе аэропорта спустя несколько минут после взлета. Не исключено, что причиной трагедии стала техническая неисправность.

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