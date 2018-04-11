Для самки приморского леопарда выбрали пять имен

11.04.2018 08:46



Для самки дальневосточного леопарда выбрали пять имен, из которых теперь предстоит выбрать одно, которое и станет окончательной кличкой животного: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение национального парка.

Напомним, что ранее в социальных группах нацпарка «Земли леопарда» запустили акцию, во время которой пользователям предлагают выбрать имя для самки леопарда, которая сегодня числится под номером Leo 61F.