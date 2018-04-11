Родственники самого старейшего человека на планете рассказали о секрете его долголетия

11.04.2018 02:11



Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса, 112-летнему японцу Масадзе Нонаку вручили сертификат, подтверждающий звание самого старейшего человека планеты, мужчина родился на острове Хоккайдо 25 июля 1905 года. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию телеканала Sky news.

По словам внучки долгожителя Юко Нонака, ее дедушка очень часто купается в горячих источниках, ежедневно читает газеты и очень любит сладкое, скорее всего, это и является его секретом долгой жизни.