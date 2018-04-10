Британский археолог разгадал одну из тайн Стоунхенджа

10.04.2018 23:56



Фото: independent.co.uk

Британский археолог Майк Питтс, который на протяжении долгих лет занимается изучением Стоунхенджа (мегалитическое сооружение на юге Британии), сообщил о том, что часть плит могла находиться в этом месте еще до появления людей.

Исследователь изучил расположение камня №16 и "Пяточного камня". Как считает археолог, данные камни никогда не перемещали на значительные расстояния, и их расположение могло побудить людей возвести Стоунхендж как раз на этом месте. Пяточный камень занимает важное место в комплексе мегалитов, поскольку в день летнего солнцестояния как раз на данный участок падают первые солнечные лучи. По одной из версий, песчаные мегалиты могли быть доставлены в данную местность из Мальборо-Даунс, который расположен в 32 км от Стоунхенджа.

В ходе исследования выяснилось, что часть камней могла находиться в данной местности еще до прихода людей. Пяточный и 16-й камни могли быть частью равнины, мы не нашли у них особых следов обработки, сообщил Питтс.

У подножия камней также были обнаружены крупные углубления. Питсс допустил, что сначала камень мог находиться в этой яме, поскольку для специальной установки мегалита данное углубление чересчур велико. После того как люди заметили связь камня с летним солнцестоянием, они могли специально возвести на данном месте мегалитический комплекс, сообщает ridus.ru.