Соединенные Штаты могут ввести санкции против госдолга РФ

10.04.2018 22:58



США могут ввести новые санкции в отношении Российской Федерации.

Об этом сообщается в проекте закона, опубликованном в базе документов конгресса Соединенных Штатов, передает RT на русском.

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с госдолгом РФ.

Уточняется, что санкции должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

В тексте документа указано, что введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью РФ к делу об отравлении в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также с рядом других причин.