Соединенные Штаты могут ввести санкции против госдолга РФ
США могут ввести новые санкции в отношении Российской Федерации.
Об этом сообщается в проекте закона, опубликованном в базе документов конгресса Соединенных Штатов, передает RT на русском.
Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с госдолгом РФ.
Уточняется, что санкции должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.
В тексте документа указано, что введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью РФ к делу об отравлении в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также с рядом других причин.
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