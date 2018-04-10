Названо оружие, которое Соединенные Штаты и РФ применят в случае столкновения в Сирии

10.04.2018 22:10



Американское издание The National Interest назвало оружие, которое Соединенные Штаты и Российская Федерация могут использовать в случае военного столкновения в Сирии. Так, США могут ударить по позициям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk либо AGM-86B. В ходе атаки могут быть использованы бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. В издании допустили, что российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут перехватить американское оружие.

РФ может ударить по американским позициям стратегическими крылатыми ракетами Х-101, переносимыми бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, либо ракетами "Калибр" морского базирования, сообщает Lenta.ru.