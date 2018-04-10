Трамп благодарит Си за «добрые слова» в торговле среди напряженности

10.04.2018 21:37



Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Китая Си Цзиньпина за его «добрые слова» о снижении тарифов на импорт автомобилей в условиях обострения экономической напряженности между двумя странами, передает The Hill.

«Очень благодарен президенту Си китайским любезным словам о тарифах и автомобильных барьерах ... также, его просвещенности по передаче интеллектуальной собственности и технологий. Мы достигнем большого прогресса вместе!», - написал Трамп в своем Twitter.