Ученые выяснили, как грипп проникает в клетки и заражает человека

10.04.2018 21:31



Исследователи из Чикагского университета разработали генетический скрининг-инструмент, который выявил два ключевых фактора, которые позволяют вирусу гриппа инфицировать клетки легких человека, что может определить потенциальные цели для противовирусных препаратов, пишет phys.org

Во время исследования ученые выявили два гена. Один, SLC35A1, кодирует белок, который помогает создать рецептор для гриппа на поверхности клетки. Если отключить SLC35A1, не будет ничего, за что вирус сможет зацепиться и заразит клетку. Второй ген - это отрицательный регулятор врожденной иммунной системы, что означает, что он помогает отключить иммунный ответ клетки по умолчанию на присутствие инородных тел. Когда CIC выключен, другим генам, которые продуцируют противовирусные и воспалительные реакции, разрешено бороться с вирусом.

Отключив CIC ученые могут влиять на экспрессию антивирусных генов, которые способны реагировать на инфекцию гриппа. Но это также, вероятно, регулирует воспалительную экспрессию генов при аутоиммунитете и некоторых раках. Это новый поворот, который может быть широко применим к другим заболеваниям, помимо гриппа.