Десятки мертвых гусей упали на город в США

10.04.2018 21:28



Фото: Idaho Department of Fish and Game

В городке Айдахо-Фолс (США) на парковку с неба упали десятки мертвых гусей.

В департаменте охотничьих и рыбных ресурсов штата Айдахо допустили, что птицы могли погибнуть от удара молнии во время мощного урагана. Представитель департамента Джейкоб Берл сообщил о том, что подобрал 48 белых гусей и 3 гуся Росса. По его мнению, если бы птицы попали под град, то они смогли бы опуститься и приземлиться в разных местах. Берл также предположил, что стая гусей могла направляться в Канаду, пишет РИА Новости.