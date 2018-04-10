В Британии столкнулись два рейсовых автобуса — пострадали 13 человек

10.04.2018 21:00



Инцидент случился в самом центре города Лутон в графстве Бедфордшир. 2 пассажирских автобуса врезались друг в друга на съезде с Нью-Бедфорд-роуд, сообщает Life.ru.

Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Согласно предварительной информации, пострадали 13 человек, 10 из них были доставлены в медучреждение. Один из водителей находится в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются медики.

Иные подробности выясняются. На месте работают экстренные службы.