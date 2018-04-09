Илон Маск показал фото гигантского межпланетного корабля

10.04.2018 20:30



Глава SpaceX Илон Маск разместил на своей страничке в Instagram фотографию основной части корпуса межпланетного корабля BFR. Для того чтобы люди могли сравнить масштаб разработки, Маск попросил припарковать рядом одну из своих машин, которая выглядит почти незаметной. Предположительно диаметр новой ракеты составит 9 м, длина - 106 м. Корабль будет оборудован 40 кабинами для космонавтов.

В будущем он может отправиться на земной спутник либо на Марс. В 2020-х гг. данный корабль будет использоваться вместо всего поколения ракет Falcon Heavy. Известно, что первая миссия пройдет в 2022-м, когда на Красную планету будут доставлены 2 корабля BFR, которые заблаговременно обеспечат Марс резервуарами с водой, а также будут собирать углекислый газ из атмосферы. Практически через 2 года 4 таких же корабля отправят первых поселенцев, пишет rusdialog.ru.

