Из-за повышения курса рубля растут цены на электронику и бытовую технику

10.04.2018 20:30



Российские розничные сети по продаже электроники и бытовой техники "М.Видео" и "Эльдорадо" получили предупреждение о повышении закупочных цен на 5-10% от иностранных производителей, пишет РБК. Это случилось на фоне снижения курса рубля.

Также, подобное предупреждение поступило и в интернет-холдинг "Юлмарт". По словам бизнес-директора компании Олега Пчельникова, цены повысились на половину ноутбуков и компьютеров, а также все комплектующие к ним, и на небольшой ассортимент бытовой техники.