Членов экипажа захваченного Украиной судна "Норд" допросила СБУ

10.04.2018 19:06



Члены экипажа российского рыболовецкого судна "Норд", которое незаконно задержали пограничники Украины, были допрошены в управлении СБУ города Херсона и отпущены, пишет ТАСС. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Татьяна Тихончик, моряки были допрошены по делу капитана судна Владимира Горбенко. По ее словам, никто из членов экипажа не является подзреваемым и все они могут свободно перемещаться.

Также, пресс-секретарь сообщила, что капитан судна "Норд" Владимир Горбенко освобожден из СИЗО и теперь, должен явиться на допрос в СБУ.