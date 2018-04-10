Миссия ОЗХО направится в сирийскую Думу для расследования факта химической атаки

10.04.2018 18:56



Организация по запрещению химического оружия направит специалистов в Сирию для проверки факта химической атаки в городе Дума, пишет РБК. По информации, полученной из официального сообщения организации, Миссию ОЗХО направится в Сирию в самое ближайшее время. В Дамаск уже направлен официальный запрос с просьбой обеспечения условий для работы Миссии. Данные действия совпадают с запросом о расследовании инцидента в Думе, который направили в организацию Россия и Сирия.