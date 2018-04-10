Для репетиции Парада Победы над Москвой ограничат воздушное пространство

10.04.2018 18:33



11 и 13 апреля над Москвой будет временно введен ограничение воздушного пространства, пишет Прайм. Ограничения будут касаться столичных аэропортов "Домодедово", "Внуково", "Остафьево" и "Жуковский" в связи с репетицией Парада Победы к 9 мая. По словам представителя Госкорпорации по организации воздушного движения, уведомление о проведении репетиции было заранее направлено в соответствующие воздушные гавани.