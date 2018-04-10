"Нафтогаз" начинает процедуру принудительного взыскания долгов с "Газпрома"

10.04.2018 17:45



Украинская компания "Нафтогаз" сообщила, что в связи с тем, что российский "Газпром" не собирается исполнять решения Стокгольмского арбитража о возмещении убытков, компания начитает процедуру принудительного взыскания долгов с Газпрома в ползу украинской компании. Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на встрече с с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в Брюсселе.