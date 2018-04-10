Президент поручил правительству проработать те направления, где нет 100% выполнения планов

10.04.2018 17:21



Накануне ежегодного отчета премьер-министра России Дмитрия Медведева перед Государственной думой РФ о проделанной правительством РФ работе, состоялась двусторонняя встреча премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС. Во время встречи президент поручил проработать те направления в экономике страны, по которым не удалось добиться 100% выполнения первоначальных планов.