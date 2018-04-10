Остатки "самого большого" доисторического морского монстра найдены в Великобритании

10.04.2018 15:35



Остатки того, что эксперты считают самым крупным морским чудовищем, известным науке, были обнаружены на берегу Бристольского канала. Считается, что находка является челюстной костью гигантского ichthyosaur, который, по оценкам ученых, «может быть измерен до колоссальных 85 футов в длину - приближается к размеру некоторых голубых китов, самого крупного животного, когда-либо существовавшего», - сообщает Newsweek. Эксперты сообщают, что данный образец больше всех ранее найденных примерно на 25%.