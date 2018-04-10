Минсельхоз запретит использовать сухое молоко и пальмовое масло в молочной продукции

10.04.2018 15:19



Глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что ведомство намеревается запретить использование сухого молока при производстве сырной продукции, пишет Прайм. Об этом министр сообщил на заседании коллегии Минсельхоза. Также, Ткачев предложил запретить использовать жиры растительного происхождения, в первую очередь пальмовое масло, при изготовлении молочной продукции.