Air France заявляет, что 7 дней забастовок стоят компании 170 млн. евро

10.04.2018 14:39



Авиакомпания Air France заявила, что семидневные забастовки рабочих, требующих более высокую зарплату, будут стоить 170 млн. евро (209 млн. долларов США).

«Влияние на прибыль Air France за семь дней забастовок с 22 февраля по 11 апреля оценивается в 170 миллионов евро», - сообщили в компании.

Эта оценка содержалась в заявлении о количестве пассажиров Air France-KLM, в котором говорилось, что в марте оно выросло на 5,4%. По информации Air France, во вторник, один рейс из четырех будет отменен. Дальнейшие забастовки запланированы 17, 18, 23 и 24 апреля, передает phys.org.

Профсоюзы говорят, что рабочие заслуживают компенсацию за годы "затягивания ремней", которые привели перевозчика к операционной рентабельности, после того, как их заработная плата была эффективно заморожена с 2011 года.