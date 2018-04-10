Air France заявляет, что 7 дней забастовок стоят компании 170 млн. евро
Авиакомпания Air France заявила, что семидневные забастовки рабочих, требующих более высокую зарплату, будут стоить 170 млн. евро (209 млн. долларов США).
«Влияние на прибыль Air France за семь дней забастовок с 22 февраля по 11 апреля оценивается в 170 миллионов евро», - сообщили в компании.
Эта оценка содержалась в заявлении о количестве пассажиров Air France-KLM, в котором говорилось, что в марте оно выросло на 5,4%. По информации Air France, во вторник, один рейс из четырех будет отменен. Дальнейшие забастовки запланированы 17, 18, 23 и 24 апреля, передает phys.org.
Профсоюзы говорят, что рабочие заслуживают компенсацию за годы "затягивания ремней", которые привели перевозчика к операционной рентабельности, после того, как их заработная плата была эффективно заморожена с 2011 года.
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