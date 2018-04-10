Бессонные ночи могут быть связаны с риском возникновения болезни Альцгеймера

10.04.2018 14:24



Ученые Национального института США по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму обнаружили, что люди, лишенные сна в течение одной ночи, испытывают немедленное и значительное увеличение бета-амилоида, вещества, которое объединяется между нейронами, чтобы сформировать бляшки, которые препятствуют способности мозга функционировать и напрямую связаны с развитием болезни Альцгеймера, пишет phys.org.

«Мы, безусловно, доказываем, что даже одна бессонная ночь может увеличить уровни этих вредных бета-амилоидных соединений», - сказал автор исследования Эхсан Шокри-Коджори.

Ученые набрали группу из 20 здоровых людей без истории расстройств головного мозга, и они провели две ночи в лаборатории, в которой им разрешалось хорошо отдыхать ночью, а в другой группе люди не спали. Утром после обеда участники прошли сканирование мозга, чтобы оценить уровень бета-амилоида. Исследователи обнаружили, что лишение сна было связано со значительным увеличением бета-амилоида в мозге, по сравнению с хорошим ночным сном. Кроме того, увеличение бета-амилоида наблюдалось в областях мозга, важных для памяти и мысли. Они включали гиппокамп, который был привязан к памяти, и таламус, который является важным центром для передачи сенсорной информации в мозг.