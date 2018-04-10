Российские военные мешают американским дронам в Сирии

10.04.2018 13:48



В течение нескольких недель российские военные мешают работе американских беспилотников в Сирии с помощью блокировки GPS-приемники аппаратов, передает Лента.ру со ссылкой на NBC News. Как отмечает СМИ, по этой причине дроны отправляют операторам неточную геолокацию. Плюс к этому, из-за помех в GPS БПЛА терпят крушение. По словам собеседников телеканала, эта ситуация весьма серьезно отражается на операции, которую США проводят в Сирии.