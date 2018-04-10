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ИЗМИР

Александр Лукашенко рассказал о белковой диете и занятиях спортом

10.04.2018 13:36
Александр Лукашенко рассказал о белковой диете и занятиях спортом

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что придерживается строгой белковой диеты, а также занимается спортом, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. По словам президента, он ест три яйца утром, в обед – мясо, а вечером – рыбу. «Жесткая диета, белковая», - отметил Лукашенко во время встречи с представителями государственных СМИ. Кроме этого, по его словам, в течение дня есть и небольшие перекусы.

Белорусский лидер также подчеркнул, что кроме правильного питания в его жизни есть спорт, которому он уделяет примерно два часа в день. 

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