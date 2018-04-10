Юлию Скрипаль выписали из больницы

10.04.2018 10:04



Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы. Как передает РИА Новости, об этом сообщил ТК Sky News, сославшийся на свои источники. Как передает СМИ, девушку «должны были выписать» еще в минувший понедельник. Также, как отмечает телеканал, собеседники окончательно так и не смогли подтвердить, выписали ли Юлию на самом деле. Не исключено, что лечащие врачи Скрипаль могут выступить с заявлением в ближайшее время.