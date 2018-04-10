В Италии зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,7

10.04.2018 08:20



По данным геологической службы США, сегодня утром, 10 апреля в центральной части Италии зафиксировали подземный толчок магнитудой 4,7 баллов, передает «Газета.RU».

Уточняется, что очаг землетрясения зарегистрировали на глубине 9 километров, его эпицентр располагался в нескольких километрах от селения Мучча ( регион Марке). После землетрясения последовали афтершоки магнитудой более 2,0

Отмечается, что в настоящее время сообщение о пострадавших и разрушения не поступало.