Президент США назвал «позором» обыск в офисе его адвоката

10.04.2018 03:26



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «позором» обыск федеральных агентов в офисе своего адвоката Майкла Коэна, передает «Газета.RU», ссылаясь на сообщение агентства Associated Press.

Как заявил адвокат Коэна Стивен Райан, в результате обыска ФБР конфисковало переписку между адвокатом и клиентами, которая считается конфиденциальной.

Отмечается, что обыск был проведен по поручению управления спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование относительно якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США.