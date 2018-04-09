Составлен рейтинг самых выносливых автомобилей

09.04.2018 23:59



Эксперты из агентства ISeeCars составили рейтинг из 10 наиболее выносливых автомобилей, способных пройти более 320000 км.

Специалисты изучили данные более 13 млн авто, выпущенных в период с 1981 по 2017 гг. На первом месте оказался автомобиль Toyota Sequoia. В среднем его пробег составляет 320000 км.

С небольшим отставанием следует внедорожник Ford Expedition, а тройку лидеров замыкает Chevrolet Suburban.

4-е и 5-е места были отданы: Toyota 4Runner и GMC Yukon XL.

В десятке лучших оказались: Chevrolet Tahoe, GMC Yukon и среднеразмерный пикап Toyota Tacoma. Первый седан появился только на девятом месте рейтинга, представителем этого класса стал Toyota Avalon. В десятке самых выносливых автомобилей оказался и минивэн Honda Odyssey, сообщает 360tv.ru.